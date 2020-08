Seguem-se, como países mais afetados pela pandemia de covid-19 no mundo, o Brasil, com 119.504 mortos e 3.804.803 casos, o México, com 63.164 mortes em 585.738 casos, a Índia, com 62.550 mortos e 3.463.972 casos, e o Reino Unido, com 41.486 mortes entre 331.644 casos.

Entre os mais afetados, o país que regista mais mortes em relação à população é o Peru, com 86 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (85), Espanha (62), Reino Unido (61) e Itália (59).

A China continental (sem Hong Kong e Macau) contabiliza 85.022 casos (9 casos novos entre sexta-feira e hoje), com 4.634 mortos e 80.126 curados.

A América Latina e Caraíbas totalizavam hoje 271.686 mortes em 7.137.854 casos, a Europa 214.884 mortes em 3.898.042 casos, os Estados Unidos e Canadá 190.924 mortes em 6.045.739 casos, a Ásia 95.137 mortes em 4.979.953 casos, o Médio Oriente 35.902 mortes e 1.474.828 casos, África 29.097 mortes em 1.230.662 casos e a Oceânia 641 mortes em 28.690 casos.