Pelo menos 2.140.614 de pessoas foram consideradas curadas.

Depois dos EUA, o país mais afetado pela pamdemia de covid-19 é o Brasil, com 120.262 mortes, num total de 3.846.153 casos, seguindo-se o México, com 63.819 mortes (591.712 casos), a Índia, com 63.498 mortes (3.542.733 casos), e o Reino Unido, com 41.498 mortos (332.752 casos).

Entre os país mais duramente atingidos, o Peru é aquele que regista o maior número de mortes em proporção da população, com 87 óbitos por 100.000 habitantes, seguindo-se a Bélgica (85), Espanha (62), Reino Unido (61), e Itálie (59).

A China (sem os territórios de Hong Kong e de Macau) declarou oficialmente um total de 85.153 casos (131 novos entre sábado e hoje), dos quais 4.634 mortes et 80.153 curados.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje de manhã 273.913 mortes em 7.223.526 casos, a Europe 215.150 mortes (3.921.781 casos), os Estados Unidos e o Canadá 191.935 óbitos (6.089.553 casos), a Ásia 96.020 mortes (5.071.366 casos), o Médio Oriente 36.062 mortes (1.481.355 casos), África 29.417 mortes (1.239.106 casos), e a Oceania 652 mortes (28.938 casos).