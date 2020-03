A autarquia presidida por Humberto Oliveira ressalva que o complexo das piscinas e o Pavilhão Municipal Aniceto Simões manterão “a disponibilidade para os clubes em competições oficiais à porta fechada”.

São também encerrados “ao público em geral”, temporariamente, o Museu do Moinho Vitorino Nemésio e o Museu do Mosteiro de Lorvão, bem como a Biblioteca Municipal, o Centro Cultural e o Posto de Turismo.

Neste município do distrito de Coimbra, são cancelados os eventos promovidos pela Câmara Municipal, sendo ainda suspensa a realização das feiras mensais do concelho, entre outras medidas, para conter a propagação do novo coronavírus.

O coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.