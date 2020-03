A Câmara Municipal de Lisboa lançou na sexta-feira o portal Rede Solidária com o intuito de mobilizar a comunidade e organizar uma resposta freguesia a freguesia ou bairro a bairro para ajudar idosos, pessoas com deficiência ou em isolamento.

“Esta mobilização inédita está agora a sofrer uma triagem para afastar potenciais membros de grupos de risco, dividir pessoas por tipos de tarefas preferidas, assim como por freguesias da cidade”, lê-se numa nota do gabinete do vereador responsável pelo pelouro da Ação Social, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS).

Depois de ser feita a triagem, as 24 Juntas de Freguesias da cidade de Lisboa atribuirão as tarefas consoante a possibilidade de cada um dos inscritos e “as necessidades da população vulnerável do seu território”.