Sem contar os casos suspeitos e apenas com óbitos confirmados após resultado positivo nos testes de despistagem, o Peru é o nono país do mundo em número de mortes.

Embora os Estados Unidos sejam o país com maior número de óbitos, registando quase 180 mil, a taxa de mortalidade é inferior à do Peru, com 350 milhões de habitantes, o que se traduz em cerca de 54 mortos por 100 mil habitantes.

A mesma situação ocorre no Brasil, segundo lugar na lista em número de mortes, somando 116 mil, mas numa uma população de 210,1 milhões de pessoas, o que se traduz em 55 mortes por 100 mil habitantes.

A letalidade do coronavírus no Peru até agora é de 4,8%, o que significa que quatro em cada 100 pessoas infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 morrem, longe da taxa do México, que é de 10,8%.

No entanto, a taxa de mortalidade no México é quase metade da do Peru, com 49 mortes por 100 mil habitantes.

Depois do Peru e da Bélgica, os próximos países com maiores taxas de mortalidade são o Reino Unido e a Espanha, com 62 e 61 mortes por 100 mil habitantes, respetivamente.