De acordo com Leonardo Varella-Cid, o ‘covid.pt’ tem na sua génese três empresas da área do digital, mas conta também com a parceria da EDP.

“A EDP tem um programa de voluntariado corporativo e está a tentar alavancar algumas das ideias com iniciativas que já tem no seu programa”, observou o porta-voz da plataforma, adiantando que as soluções não têm que ser apenas ‘online’.

Aberta a novas parcerias, a plataforma digital prepara-se para concretizar a primeira ideia.

“Estamos focados em concretizar valor. Estamos a caminho de concretizar a primeira ideia em menos de 24 horas. Estou à espera de confirmação para poder divulgar”, referiu o responsável.

À Lusa, Leonardo Varella-Cid acrescentou que não é possível contabilizar todas as pessoas que estão a trabalhar no ‘covid.pt’, considerando que é um esforço generalizado.

“Não é bem definida porque há várias pessoas […] e, às vezes, estão outras a ajudar por trás, sem nós sabermos”, afirmou.

Deixando no ar a possibilidade de o projeto continuar após o período de pandemia de Covid-19, o responsável alertou que é “nestas alturas que o espírito de comunidade tem força”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira. No entanto, este número baseia-se na confirmação de três casos positivos nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS, baixando assim para 641.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).