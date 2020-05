Em altura de pandemia, António Ferreira disse ainda que não devem ir combater incêndios bombeiros com mais de 65 anos ou com patologias associadas e deve ser garantido, sempre que possível, uma tripulação permanente e estável sem troca de membros.

Neste debate, o tenente-coronel Ricardo Alves, da GNR, admitiu alguns constrangimentos que a corporação teve no planeamento da prevenção dos incêndios rurais devido à covid-19, nomeadamente acesso à informação, as ações de gestão de combustível (limpeza das matas) “com mais limitações”, dificuldades em contratar vigilantes para os postos de vigia e nos registos de autorização de queima e queimadas.

Ricardo Alves avançou que a Guarda Nacional Republicana vai utilizar, pela primeira vez, a plataforma de georreferenciação de patrulhas não só para a GNR, mas também para outras agentes de proteção civil envolvidos no combate aos fogos.

Este militar, que é chefe da divisão técnica ambiental do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) da GNR disse ainda que, no âmbito da prevenção e vigilância dos incêndios florestais, a utilização de ’drones’ é “o mais valia neste período de covid-19”.