Segundo Isilda Gomes, “as previsões e as contas que foram feitas tiveram em conta a segurança das pessoas e a manutenção das distâncias de segurança”, pelo que é o “bom senso que tem de prevalecer”, ou seja, “fazer praia, mas em segurança”.

“Infelizmente, também não estou à espera de ter uma enchente de turistas, o que é uma pena, mas certamente que este ano a enchente não vai chegar ao Algarve, nem a Portimão”, concluiu.

No barlavento (oeste) algarvio, a Praia da Rocha, com lotação indicativa de 8.800 pessoas e 12 unidades balneares, é o areal vigiado com maior capacidade de ocupação, seguida da Meia Praia Nascente, em Lagos, com capacidade prevista para 8.700 pessoas.

Seguem-se as praias de Alvor, também no concelho de Portimão, com potencial capacidade para 4.200 pessoas e a Praia da Rocha Baixinha Nascente, no concelho de Albufeira, com capacidade indicativa para 3.400 utentes.

A APA publicou na quarta-feira a capacidade potencial de ocupação das praias das regiões do Algarve e Tejo/Oeste, tendo em conta que o dia 06 de junho marca o início da época balnear, conforme determinação do Governo no âmbito da pandemia da covid-19, cabendo à APA o apuramento da capacidade das praias.

Em resposta à agência Lusa, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que tutela a APA, explicou hoje que a divulgação feita da capacidade das praias em contexto da pandemia da covid-19 integra “uma consulta informal, logo vai sofrer alterações com base nos contributos recebidos”, reforçando que se trata de “um documento em mutação”.