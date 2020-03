“Hoje vamos comunicar as decisões dos encerramentos, sendo que podem vir a ser transmitidas outras medidas, sempre que isso seja importante comunicar à população”, concluiu.

Após ter sido conhecido o primeiro caso no distrito de Faro, no domingo, a delegada de saúde pública de Portimão apelou às pessoas que estiveram em contacto com a aluna infetada que adotassem medidas de “distanciamento social” para evitar a propagação do vírus.

Hoje de manhã foi confirmado o segundo caso da doença no concelho, a mãe da aluna, o que levou ao encerramento da Escola Básica Professor José Buisel, onde é professora.

Num comunicado divulgado hoje no sítio de Internet do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, a direção do agrupamento refere que os alunos que estiveram em contacto direto com a professora “irão ser contactados e poderão ficar em isolamento social durante 14 dias, nas suas residências”.