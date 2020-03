“Na sequência das últimas informações acerca da evolução do Coronavírus (Covid-19) na nossa cidade, e decorrente do acompanhamento permanente que o clube vem mantendo com a autarquia, o Portimonense Sporting Clube vem informar a suspensão temporária de todas as suas atividades desportivas das várias secções”, anunciaram os algarvios, no seu site.

Futebol, futsal, basquetebol e andebol são as principais modalidades que são praticadas no clube.

“O Portimonense conta entre as suas largas centenas de atletas vários jovens e crianças que frequentam as escolas da cidade entretanto encerradas, pelo que, sem alarmismos desnecessários, mas convictos das nossas responsabilidades, esta é, nesta altura, a decisão que melhor protege os nossos jovens, contribuindo em simultâneo para combater a propagação do vírus”, esclarece a entidade.

A instituição algarvia promete para “breve” novas informações sobre as suas atividades e recordam aos seus associados e praticantes as orientações das autoridades de saúde no combate à propagação do vírus, bem como à monitorização de eventuais indícios de contágio.

Esta medida não afeta a atividade do futebol profissional, que decorre normalmente no Estádio Municipal daquela cidade algarvia.