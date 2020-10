É o número de novos casos mais elevado desde o início da pandemia, em, março. Só a região de saúde do Norte regista 1.001 novos casos confirmados e três mortos. Lisboa e Vale do Tejo soma 802 casos e quatro óbitos.

Os valores mais altos desde o início da pandemia tinham sido atingidos em 10 de abril, com a notificação de 1.516 novas infeções, número que foi superado em 10 de outubro, quando se atingiram 1.646 casos.

Hoje os dados da DGS dão conta da notificação de 2.072 novos casos nas últimas 24 horas, número recorde, e do registo de sete mortos, assim como de um continuo aumento do número de internamentos, que passaram para 957 (mais 41) e 135 em cuidados intensivos (mais três). Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.117 mortes e 91.193 casos de infeção, estando ativos 34.583 casos, mais 1.619 do que na terça-feira.

O número de recuperados também subiu para os 54.493. Nas últimas 24 horas, apenas 446 foram dadas como recuperadas da covid-19.

Estes dados constam do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e diz respeito aos números apurados até às 0h passadas.

Face ao recrudescimento da pandemia, o primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira, no final do Conselho de Ministros, que o país passa da situação de contingência para o estado de calamidade.

Ao anúncio acrescem oito decisões entre as quais a proibição de ajuntamentos superiores a cinco pessoas na via pública, comércio e restauração e a recomendação do uso de máscara na via pública, que poderá passar a ser obrigatória.

Questionado pelos jornalistas, o chefe do executivo respondeu que teve “o cuidado de informar previamente o senhor Presidente da República sobre o conjunto das medidas aprovadas hoje no Conselho de Ministros”.

“Aquilo em que nos concentramos foi não nas medidas que perturbam as atividades, mas no comportamento individual de cada um. Para já o apelo e a recomendação que fazemos a todos é que todos usem máscara mesmo na via pública e que todos descarreguem a aplicação e que a utilizem efetivamente”, insistiu.

Norte lidera número de novos casos

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 802 novos casos de infeção, contabilizando 44.788 casos e 850 mortes.

A região Norte regista hoje mais 1001 novos casos de covid-19, somando 34. 661 casos e 932 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro, registaram-se mais 172 casos, contabilizando 7.348 infeções e 273 mortos.

No Alentejo foram registados mais 47 novos casos de covid-19, totalizando 1.724, com um total de 26 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 42 novos casos de infeção, somando 2.067 casos e 21 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados cinco novos casos nas últimas 24 horas, num total de 305 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou três novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 300 infeções, sem óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções. A faixa etária 40 e os 49 é a que regista o valor mais elevado.

Do total de infetados desde o início da pandemia 41.533 são homens e 49.660 mulheres,

Relativamente ao total de vítimas mortais 1.061 eram homens e 1.056 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.110 pessoas dos 89.121 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.