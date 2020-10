O valor de hoje é mais elevado desde o inicio da pandemia tendo o número de infeções diárias registado um crescimento exponencial nas últimas semanas.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 40 óbitos e mais 4.656 novos casos.

Das 40 mortes registadas, 19 ocorreram na região Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Centro, três no Alentejo e duas no Algarve

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado, Portugal, que regista hoje o número mais elevado de novos casos desde março, início da pandemia, contabiliza 137.272 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.468 óbitos.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora de 1.834 pessoas, mais 93 do que na quinta-feira, das quais 275 (mais 6) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

O valor máximo de internamentos em cuidados intensivos foi registado em 7 de abril, dia em que 271 pessoas estavam nestas unidades hospitalares com covid-19.

O boletim ao detalhe

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 65.305 pessoas, mais 879 pessoas nas últimas 24 horas.

A DGS revela ainda que estão ativos 57.355 casos, mais 2.869.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 1.747 casos, totalizando 77.449.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 2.831 casos, totalizando 61.427, e 1.088 mortos, dos quais 19 nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.357 novos casos de infeção, contabilizando a região 57.937 casos e 980 mortes, das quais 13 nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 334 novos casos, contabilizando 11.735 e 312 mortos.

No Alentejo foram registados 65 novos casos de infeção, totalizando 2.673 com um total de 46 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 57 casos de infeção, somando 2.699 casos e 27 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais oito casos nas últimas 24 horas, somando 366 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou quatro novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 435 infeções, sem registo de óbitos por covid-19 até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 62.338 homens e 74.934 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.264 eram homens e 1.204 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.