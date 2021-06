Portugal tem hoje mais 30 pessoas internadas com covid-19, com 1.496 novos casos de infeção e uma morte atribuída à doença nas últimas 24 horas. A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 66% do total das novas infeções nacionais, concentrando 1.039 novos casos.

Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas): Novos casos de infeção: +1.496

Óbitos: 17.084 (+1)

Recuperados: 825 684 (+475)

Internados: 477 (+30)

Internados em UCI: 116 (+3)

Número de casos ativos: 31 779 (+1 020)

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a maioria dos casos (+958) Como está Portugal no Semáforo do desconfinamento? créditos: DGS A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 137,5 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 1,14. Ou seja, estamos na zona da matriz de desconfinamento onde as cores amarelo e laranja se misturam. No continente, a incidência está nos 138,7 casos de infeção e o índice de transmissibilidade R(t) é de 1,15. * Dados atualizados a 25/06/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS). Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 240 casos por 100 mil habitantes)?





Albufeira (494)

Almada (256)

Amadora (273)

Avis (353)

Barreiro (294)

Cascais (282)

Castelo de Vide (274)

Constância (496)

Grândola (410)

Lagoa [R.A. Açores] (530)

Lagos (237)

Lisboa (438)

Loulé (287)

Loures (254)

Mafra (290)

Mira (279)

Moita (324)

Odemira (316)

Odivelas (285)

Oeiras (291)

Olhão (245)

Paredes de Coura (246)

Ribeira Grande (424)

Sardoal (454)

Seixal (289)

Sesimbra (391)

Sines (241)

Sintra (249)

Sobral de Monte Agraço (282)

Sousel (340) * Dados atualizados a 25/06/2021 A quantas anda o plano de vacinação? Já foram administrados mais de 7,8 milhões de vacinas, sendo que este número divide-se da seguinte forma: - 4.987.437 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina

- 2.817.796 pessoas receberam as duas doses da vacina, ou seja, estão imunizadas. Tem 35 anos ou mais? Pode fazer o autoagendamento da vacina aqui. * Dados atualizados a 25/06/2021, de Portugal Continental.