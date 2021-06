“Mantendo-se esta taxa de crescimento, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos/100 000 habitantes será de 15 a 30 dias para o nível nacional e menos de 15 dias para a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)”, refere a análise de risco da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O relatório avança ainda que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 apresenta valores superiores a 1 a nível nacional (1,08),"e em todas as regiões de saúde sugerindo uma tendência crescente".

De acordo com o relatório, "esta tendência crescente é mais acentuada na região de LVT".

"Os aumentos dos valores do índice de transmissibilidade (Rt) e da frequência de novas variantes de preocupação devem ser acompanhados com atenção durante as próximas semana", sugerem os especialistas.

O relatório de "Monitorização das linhas vermelhas de covid-19" revela ainda que ​​​​​​o número de novos casos de infeção por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 71 casos.

Os dados desta sexta-feira da DGS e do INSA mostram ainda que foram identificados 74 casos da linhagem B.1.617.2, a variante associada à Índia. Segundo o documento, há várias introduções distintas desta variante em Portugal. A ausência de ligação "em alguns dos casos mais recentes pode indicar a existência de transmissão comunitária da mesma".

Foram ainda identificados 104 casos da variante associada à África do sul e 139 da variante de Manaus. 87,7% dos casos correspondem à variante britânica.