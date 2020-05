Em conferência de imprensa, o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, lamentou as mortes por covid-19, referindo que "não são apenas números, são pessoas que fazem falta a alguém". Regista-se uma taxa de letalidade global de 4,2% e uma taxa de letalidade acima dos 70 anos de 15,7%.

"Estamos no primeiro dia da segunda fase de desconfinamento, é natural que as pessoas tenham receios, como também tiveram quando foi necessário recolhermo-nos nas nossas casas. É um caminho que percorreremos coletivamente, com consciência, com responsabilidade e com civismo. Mas um caminho onde não nos podemos esquecer que cada ação nossa tem impacto no outro e, por isso, temos o dever de continuar a respeitar escrupulosamente as regras estipuladas pelas autoridades de saúde. Continuamos todos a ser agentes de saúde pública e não podemos vacilar, nem relaxar, nem esmorecer", lembrou Lacerda Sales.

Sobre a situação nos lares, o secretário de estado da Saúde referiu que a situação "está estável". Neste momento, 315 lares (12%) têm casos de covid-19: cerca de 2 mil utentes positivos, 10% dos quais em internamento. No que diz respeito aos funcionários, num total de 14 mil, 998 testaram positivo (6,8%). Cerca de 400 aguardam ainda resultados e 720 estão em isolamento profilático.

O que nos diz o boletim da DGS desta segunda-feira?

Portugal regista hoje 1.231 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que no domingo, e 29.209 infetados, mais 173, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.218 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.209), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 173 casos do que no domingo (29.036), representando uma subida de 0,6%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (698), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (279), do Centro (223), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Registam-se ainda 6430 casos recuperados (mais 1.794 recuperações, o maior número diário de sempre). Em internamento estão 628 pessoas (menos 21), 105 das quais em Unidade de Cuidados Intensivos (menos 3).

Em vigilância pelas Autoridades de Saúde estão 25.360 pessoas.

O total de casos suspeitos, desde 1 de janeiro, é 295.449.

Os equipamentos de proteção individual

Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed presente na conferência de imprensa, deixou alguns esclarecimentos sobre os equipamentos de proteção individual, nomeadamente sobre as máscaras, frisando a publicação, a semana passada, de um documento com infografias sobre a temática.

"Temos essencialmente três grupos [de máscaras] que têm a ver com o tipo de profissionais. Os profissionais de saúde são o grupo que precisa de máscaras com maior exigência do ponto de vista da sua performance", começou por explicar, fazendo um breve resumo do documento.

Nível I: equipamento de proteção individual ou dispositivo médico (para profissionais de saúde e doentes)

Nível II: dispositivo médico ou artigo têxtil (para profissionais que não sendo da saúde estão em contacto frequente com o público)

Nível III: artigo têxtil (profissionais que não estejam em teletrabalho ou população em geral para as saídas autorizadas em contexto de confinamento)

"As duas entidades aqui com responsabilidades são o Infarmed, no que diz respeito às máscaras cirúrgicas e outros dispositivos médicos, e a ASAE, no que diz respeito aos chamados respiradores, os FFP2", referiu.

"Com a declaração da pandemia, a 11 de março, houve necessidade de reforçar os mecanismos para dispormos destes equipamentos. Como sabem, começou a sentir-se alguma escassez a nível mundial. Ao nível do Ministério da Saúde, foi desencadeada uma reserva estratégica com aquisições centralizadas através da central de compras e aqui houve que ir ao mercado que estava mais disponível, neste caso a China", acrescentou o presidente do Infarmed.

Sobre a recomendação da Comissão Europeia sobre estes equipamentos, Rui Santos Ivo referiu que o essencial é que "estes disponham de garantias de segurança para quem os vais usar" e que este documento serviu para que a indústria nacional começasse a sua produção. "Isso permitiu a empresas que normalmente não estavam a fazê-lo que o pudessem passar a fazer", frisou.

Novo coronavírus SARS-CoV-2

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A maioria das pessoas infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados, sendo eles febre (com temperaturas superiores a 37,5ºC), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar).

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas. A doença pode durar até cinco semanas.

Considera-se atualmente uma pessoa curada quando apresentar dois testes diagnósticos consecutivos negativos. Os testes são realizados com intervalos de 2 a 4 dias, até haver resultados negativos. A duração depende de cada doente, do seu sistema imunitário e de haver ou não doenças crónicas associadas, que alteram o nível de risco.

A covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados.

Quando tossimos ou espirramos libertamos gotículas pelo nariz ou boca que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão por pessoas assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada.

Vários laboratórios no mundo procuram atualmente uma vacina ou tratamento para a covid-19, sendo que atualmente o tratamento para a infeção é dirigido aos sinais e sintomas que os doentes apresentam.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.