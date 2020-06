"Relativamente a casamentos e batizamos, naturalmente observam-se as mesmas regras. Se as pessoas pertencem a agregados familiares diferentes, não se devem juntar. Essa é a regra número um. Depois têm também de cumprir orientações relacionadas, por exemplo, com a própria celebração religiosa, porque há regras para as diferentes religiões e cultos e essas estão também em vigor", frisou a Diretora-Geral da Saúde.

Quanto ao banquete, "aplicam-se de um modo geral" as regras da restauração. Sobre a festa, Graça Freitas referiu que as pessoas "podem dançar" se estiverem "suficientemente distantes, num salão suficientemente grande e se forem poucas". "Aqui não podemos ser fundamentalistas", referiu. "Há regras e não podemos celebrar um casamento, um batizado ou outro evento como o fazíamos antes. As pessoas têm de rever as suas cerimónias e os seus rituais e ter em atenção que, de facto, o convívio com outros grupos de pessoas" é arriscado, lembrou, referindo que os casos assintomáticos são um risco para o contágio.

Peregrinação aniversária de Fátima

Questionada sobre a peregrinação de 12 e 13 de junho ao Santuário de Fátima, Graça Freitas referiu que "é uma situação concreta".

"Esperamos que, mais uma vez, seja observado tudo o que está dito, nomeadamente a não concentração de pessoas. Porque, com a liberdade religiosa que há, com o direito a peregrinar que todos teremos, também temos o dever de observar novas regras, novas formas de estar. Podemos rezar, peregrinar, ir aos locais de culto, mas sempre com uma nova forma de estar", lembrou.

Neste sentido, a Diretora-Geral da Saúde deixou um apelo "a quem organiza" e a "quem participa", para que haja todo o cuidado. "Em todas as atividades em que pedimos aos cidadãos que colaborem, também temos de pedir muito a quem opera os serviços, às entidades organizadoras, que elas próprias tenham um alto sentido cívico e façam observar as regras nos espaços que estão abertos, para que a nossa sociedade funcione, para que a nossa vida continue".

O Santuário de Fátima já referiu que não espera uma afluência significativa à Peregrinação Internacional Aniversária de hoje e amanhã, mas o reitor avisa que se o número de peregrinos não permitir o distanciamento social encerrará o recinto.

Segundo o padre, o recinto de oração é um espaço "amplo" e por isso não está definido um máximo de lotação, nem está prevista a utilização de qualquer utilização de instrumentos de contagem de pessoas, à semelhança do que sucede nas praias.

Abertura dos ATL

A abertura dos Ateliers de Tempos Livres (ATL) terá duas datas diferentes, com alguns a abrirem na segunda-feira e os ligados às escolas a 26 de junho, revelou hoje a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Houve necessidade de uma adaptação em função da situação epidemiológica. Abrirão a partir de 15 de junho os que não estão integrados em estabelecimentos escolares e a partir de 26 de junho os que estiverem relacionados com as escolas”, disse Graça Freitas.

De acordo com a Diretora-geral, as regras estão atualmente em fase de audição pública e serão divulgadas “em tempo oportuno”.

“Ouvimos sempre os parceiros para saber se as regras estão adaptadas às necessidades. As orientações sairão em tempo oportuno”, disse Graça Freitas.

A abertura de ATL esteve agendada para 1 de junho, mas foi adiada, tendo o Governo justificado que as novas datas se prenderiam com a necessidade de preparar a organização dos espaços onde se desenvolvem estas atividades.

Cuidados intensivos com taxa de ocupação de 65% na região de Lisboa

A taxa de ocupação das Unidades de Cuidados Intensivos de Lisboa e Vale de Tejo é de 65%, afirmou hoje a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, admitindo que a retoma da atividade assistencial tem tido “nuances”.

“Sobre a ocupação das UCI [Unidades de Cuidados Intensivos] em LVT [Lisboa e Vale do Tejo], a taxa de ocupação são 65%”, disse Jamila Madeira, que falava na conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

Também questionada se já foi retomada a atividade assistencial, como consultas e cirurgias, em pleno nesta região, a governante não especificou, mas admitiu que existem “nuances” em função dos focos detetados.

“A retoma tem sido levada a cabo com algumas nuances devido à evolução da pandemia e cumprindo as regras da Direção-Geral da Saúde na lógica dos focos detetados”, observou.

Jamila Madeira assegurou ainda que a retoma está vertida em todas as medidas que o Orçamento Suplementar, acrescentando que pretende “dar uma resposta mais célere, uma vez que houve um conjunto de meses em que essa resposta não foi possível ser acomodada da maneira habitual”.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou hoje a registar 91% dos novos casos diários de infeção por covid-19, com 246 dos 270 novos doentes, mas a única morte reportada aconteceu na região Norte, segundo a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica em Portugal, a região de LVT reportou 91,1% dos novos casos, depois de na quinta-feira essa percentagem ter sido de 91,2%.

Na terça e na quarta-feira, LVT já tinha concentrado 92% das novas infeções, acima dos 78% registados na segunda-feira e dos 75% verificados no domingo. No sábado, a percentagem tinha sido semelhante às dos últimos dois dias, com 90%.

O boletim em detalhe

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 17.024, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 14.407, da região Centro, com 3.846, do Algarve (393) e do Alentejo (277).

Os Açores registam 143 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o relatório de situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira.

De acordo com os dados da DGS, a região Norte continua também a ser a que regista o maior número de mortos (811), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (417), do Centro (246), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica.

A Região Autónoma da Madeira mantém-se sem registo de óbitos.

Os dados da Direção-Geral da Saúde indicam que 759 vítimas mortais são mulheres e 746 são homens.

Das mortes registadas, 1.016 tinham mais de 80 anos, 288 tinham entre 70 e 79 anos, 133 entre os 60 e 69 anos, 48 entre 50 e 59, e 17 entre 40 e 49.

Há ainda duas mortes registadas entre os 20 e os 29 anos e uma na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 440 doentes estão internados em hospitais, mais 25 do que na quinta-feira (+6%), dos quais 73 em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três (+4,3%).

De acordo com o relatório, o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.803), seguido por Sintra (1.839), Vila Nova de Gaia (1.597), Porto (1.414), Loures (1.383), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Amadora (1.186).

Desde 01 de janeiro, registaram-se 346.703 casos suspeitos, dos quais 1.486 aguardam resultado dos testes.

Há 309.037 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 22. 200 (mais 198).

A DGS regista também 30.779 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infetados, 20.464 são mulheres e 15.716 são homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.058), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.873) e das pessoas com idades entre os 30 e os 39 anos (5.657).

Há ainda 5.030 doentes entre os 20 e os 29 anos, 4.722 com mais de 80 anos, 3.853 entre os 60 e 69 anos, e 2.751 entre 70 e 79 anos.

A DGS regista igualmente 897 casos de crianças até aos nove anos e 1.314 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos. Há ainda 25 doentes cujo grupo etário é desconhecido.

De acordo com a DGS, 39% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Pelo menos 3,3 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.