Os números de hoje ultrapassam os anteriores máximos, registados na terça-feira, com 155 óbitos, e no dia 08 de janeiro, com 10.176 casos de infeção com o novo coronavírus.

Portugal ultrapassou hoje os 500 mil casos de infeção com o novo coronavirus registados desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, com o registo de 10.556 novos casos nas últimas 24 horas Portugal atingiu hoje os 507.108 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19..

O maior número de mortes foi registado na região de Lisboa (+67), seguindo-se Norte (+36), a zona Centro (+36), o Alentejo (+11) e o Algarve (+6).

No que diz respeito ao aumento de casos de infeção detetados é em Lisboa e Vale do Tejo que se verifica o maior aumento (+3.793), seguindo-se a região Norte (+3.628), Centro (+2.136), Alentejo (+475), Algarve (+411), Açores (+69) e Madeira (+44).

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas é de 4.240 (mais 197 do que ontem) e destas 596 (menos três) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

As autoridades de saúde têm 130.887 pessoas em vigilância, mais 5.591 do que ontem.

A DGS contabiliza ainda 116.328 casos ativos, mais 5.940 que nas últimas 24 horas, período em 4.460 doentes recuperaram, totalizando 382.544 desde o início da pandemia.

O boletim em detalhe

A região Norte registou 3.628 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 242.209 casos de infeção e 3.569 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 2.136 casos, acumulando-se 65.184 infeções e 1.269 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 475 casos, totalizando 16.205 infeções e 347 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 411 novos casos, somando 10.982 infeções e 99 mortos.

A Madeira registou 44 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.256 infeções e 20 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 69 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.725 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 228.094 homens e 278.847 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 167 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 4.289 eram homens e 3.947 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.