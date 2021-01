Portugal registou hoje 252 mortes relacionadas com a covid-19 e 6.923 novos casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim hoje divulgado, registam-se atualmente 6.420 pessoas internadas (+303) e 767 em cuidados intensivos (+25).

Assim, o país conta com um total de 643.113 casos confirmados, dos quais 170.635 estão ativos.

O número de recuperados sobe para 461.757, mais 5.266 pessoas face a este sábado.

Estes dados fazem parte do boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, e reportam aos números registados até à meia-noite passada. Note-se que os valores apurados aos fins-de-semana tendem sempre a ser menores, devido à indisponibilidade de alguns laboratórios.

As autoridades de saúde têm em vigilância 212.711 contactos, mais 2.047 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 252 mortes registadas nas últimas 24 horas, 113 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 56 na região Centro, 54 na região Norte, 21 no Alentejo, sete na região do Algarve e uma na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.111 novas infeções, contabilizando-se até agora 222.108 casos e 3.986 mortes.

A região Norte registou mais 1.975 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 286.319 casos de infeção e 4.131 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.043 casos, acumulando-se 90.357 infeções e 1.821 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 390 casos, totalizando 22.385 infeções e 556 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 261 novos casos, somando 15.326 infeções e 172 mortos.

A Madeira registou 112 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3.358 infeções e 33 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 31 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.260 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 290.076 homens e 352.842 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 195 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 5.589 eram homens e 5.132 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 10.721 mortes, 7.214 eram pessoas com mais de 80 anos, 2.200 com idades entre os 70 e os 79 anos e 907 tinham entre os 60 e os 69 anos.