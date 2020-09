Desde o início da pandemia Portugal já registou 1.936 mortes e 72.055 casos de infeção.

A DGS indica que três das mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e os outros dois óbito registados na região Centro e Norte.

Em vigilância estão 42.785 contactos, mais 1.089 em relação ao dia anterior.

Os dados indicam ainda que 624 pessoas com covid-19 estão internadas nos hospitais (mais 36 em relação a ontem), das quais 86 (mais um) em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas 327 doentes recuperaram, pelo que 47.003 pessoas já superaram da infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Há neste momento 287 surtos ativos no país, anunciou, em conferência de imprensa, a ministra da Saúde Marta Temido.

A ministra detalhou que existem 124 surtos no Norte, 31 no Centro, 93 em Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Alentejo e 22 no Algarve.

Nos últimos sete dias, registaram-se em Portugal uma média de 47,4 novos casos por 100 mil habitantes, detalhou a ministra, salientando a taxa de incidência a 14 dias é 89,8 casos por 100 mil habitantes.

O boletim ao detalhe

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 505 novos casos de infeção, contabilizando a região 36.904 casos e 742 mortes.

A região Norte regista hoje mais 263 novos casos, totalizando 25.869 e 878 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 52 casos contabilizando 5.885 infeções e 259 mortos.

No Alentejo foram registados mais 30 casos de covid-19, totalizando 1.412 casos e 23 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 47 casos de infeção, somando 1.513 casos e 19 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados dois novos casos nas últimas 24 horas, somando 261 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira não regista casos nas últimas 24 horas, contabilizando 211 infeções, sem óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções, com um destaque para a faixa entre os 30 e os 49.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 32.630 homens e 39.425 mulheres, de acordo com os casos declarados.