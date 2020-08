No que respeita aos óbitos registados, o Norte mantém-se como a região com o total de mortes mais elevado, com 841 registos, seguido da região de Lisboa e Vale do Tejo com 640 mortes.

A região Centro tem 253 mortes, o Alentejo 22 e o Algarve 17 mortos.

O novo modelo do boletim da DGS, que entrou em vigor na segunda-feira, deixou de fornecer números exatos sobre a distribuição demográfica de casos, mas numa nota enviada às redações esses dados são discriminados.

Quanto a casos confirmados, distribuem-se por todas as faixas etárias, sendo as idades até aos nove anos as menos afetadas por infeções.

Segundo a DGS, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos continua a ser a mais afetada, contabilizando-se um total de 9.082, seguida da faixa etária entre os 30 e 39 anos, com 9.015 casos.

Os dados indicam ainda que, desde o início da pandemia houve 24.703 homens infetados e 30.289 mulheres e do total das vítimas mortais, 899 são homens e 889 são mulheres.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 1.195 óbitos registados desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (349), entre 60 e 69 anos (159) e entre 50 e 59 anos (57).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 34.442 pessoas (menos 350 do que na véspera).