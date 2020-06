Os dados da DGS indicam 1.530 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.133 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de sábado, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,13%. Já os casos de infeção subiram 0,75%.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 407 estão internadas, menos 15 casos que no sábado, e há 69 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos um do que ontem.

Entre os 292 novos casos confirmados, 225 foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo — que continua a ser a região mais afetada por novos casos de infeção nesta fase da pandemia —, o que corresponde a 77% nos novos contágios. A região Norte, porém, continua a ser a que mais casos tem no total, com 17.249 infeções e 814 mortes .

Das duas mortes registadas nas últimas 24 horas, uma foi na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra na região Centro.

O número de recuperados voltou a registar um forte hoje um crescimento significativo, passando de 24906 ontem para 25376 (mais 470).