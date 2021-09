De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou nas últimas 24 horas mais 911 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e oito mortes atribuídas à covid-19. Hoje internadas 569 pessoas com covid-19, mais 17 do que no sábado. Em unidades de cuidados intensivos estão 120 pessoas, menos uma do que no sábado.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA