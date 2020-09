As três mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Mais de metade dos 249 novos casos foram registados na região Norte (133).

Segundo o mais recente boletim, desde o início da pandemia Portugal registou 1.843 mortes e 60.507 casos de infeção.

Portugal conta agora com 15. 648 casos ativos, mais 183 do que no domingo. Em vigilância permanecem 34.336 contactos, mais 96 do que no dia de ontem.

A DGS avança também que nas últimas 24 horas 63 doentes recuperaram, totalizando 44.016 pessoas dadas como recuperadas desde o início da pandemia em Portugal.

O número de internados subiu para 381 (mais 27) e o de doentes em internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos diminui para 49 (mais seis).

O boletim ao detalhe

A região Norte regista hoje mais 133 casos, somando agora um total de 21.930, com 849 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 17 casos, tendo agora um total 4.978 infeções e 254 mortos contabilizados desde o início da pandemia.

No Alentejo foram registados mais dois casos de covid-19, totalizando 987 casos e 22 mortos desde o início da infeção.

A região do Algarve tem hoje notificados mais três casos de infeção por covid-19, totalizando agora 1.168 casos e 17 mortes desde o início da pandemia.

A região autónoma dos Açores tem a notificação de sete novos casos, somando um total de 224 infeções contabilizadas desde o início da pandemia e 15 mortos.

Na Madeira há hoje o registo de mais dois casos, contabilizando 172 infeções de covid-19, sem qualquer óbito desde o início da pandemia.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus afetou em Portugal pelo menos 27.255 homens e 33.252 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 925 eram homens e 918 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.