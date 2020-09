Segundo os números que constam no boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) deste sábado, nas últimas 24 horas, registaram-se em Portugal 5 mortes por Covid-19 e 849 novos casos de infeção.

Dos 849 novos casos, 439 situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte é a segunda região mais afetada com 288 novos casos registados, seguida pela região Centro, com 66 casos, Algarve, com 35, e Alentejo com 16. A Madeira tem mais 5 casos e nos Açores não se registaram novas infeções nas últimas 24 horas.

No que respeita aos óbitos, as vítimas mortais são dois homens e duas mulheres com mais de 80 anos e uma mulher com idade entre os 70 e os 79 anos. Quatro das vítimas mortais eram da região Norte e uma na região de Lisboa e Vale do Tejo.

No que respeita ao número de pessoas internadas devido à doença, registam-se mais 32 situações, num total agora de 497 doentes em internamento. Nas unidades de cuidado intensivo, há mais 7 pessoas internadas, num total de 64 casos.

No total, Portugal tem agora 68.025 casos confirmados de infeção desde o início da pandemia e 1.899 óbitos.

Ao dia de hoje, existem 20.722 casos ativos (mais 493 do que ontem) e um total de 45.404 casos recuperados (mais 351 do que na sexta-feira).

Estão em vigilância 39.388 pessoas, número que aumentou em 667 nas últimas 24 horas.

A doença afeta mais as mulheres do que os homens (37.290 mulheres vs 30.735 homens), mas tem se revelado mais letal no sexo masculino do que no feminino (958 Vs 941).