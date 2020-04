Até 17 de abril a DGS registou um total de 657 mortes no país por causa do novo coronavírus: 334 homens e 323 mulheres. Uma diferença pouco significativa, mas que tem outra dimensão quando se tem em conta a distribuição por sexo dos 19.022 casos confirmados, dos quais apenas 7.782 são do sexo masculino e 11.240 são do sexo feminino.

A taxa de letalidade reflete o peso do número de óbitos sobre os casos de infeção confirmados.

Em termos globais, este indicador apresenta um valor de 3,3% em Portugal (16.º no ranking de nações com mais casos), chegando aos 13,95% na Bélgica (4.440 mortes), 13,32% no Reino Unido e 13,11% em Itália. Em sentido inverso, o país fica somente atrás dos dados da Rússia (0,83%), da Turquia (2,19%) e da Alemanha (2,84%) entre as 16 nações em análise.

Já a extrapolação desta taxa por género indica que nos homens portugueses é alcançado uma letalidade de 4,1%, enquanto nas mulheres essa ameaça cai para 2,8%.

Embora nem todos os países e territórios estejam a apresentar a distribuição dos óbitos (ou casos de infeção) em função do género, aqueles que o fizeram já tornaram clara a existência de uma maior prevalência do sexo masculino entre as vítimas, mesmo quando estão em minoria no registo de doentes infetados, como sucede até ao momento em Portugal.