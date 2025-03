Numa publicação no Instagram, Hugo Montenegro pronuncia-se pela primeira vez desde a polémica da Spinumviva, empresa da qual é a partir de agora dono. Utiliza o momento para dizer que o comentário feito no noticiário da CNN do deputado do Chega, Pedro Frazão, é mentira e recusa a opção de haver conflito de interesses.

Hugo Montenegro publica um excerto de um comentário feito pelo deputado do Chega, Pedro Frazão, sobre a suposta criação de uma empresa de "comercialização de proteína de insetos para alimentação humana", para desmentir a acusação. O deputado do Chega refere ainda que, pouco tempo depois da criação desta empresa, no dia 6 de maio do ano passado, o Ministério da Agricultura "regulamentou e liberalizou a utilização de proteína de insetos para a alimentação humana". Pedro Frazão acusa o primeiro-ministro de incorrer, mais uma vez, num caso de conflito de interesses. O filho de Montenegro foi claro e respondeu: "A empresa a que se refere o Deputado Pedro Frazão NÃO EXISTE! Não passa de um projeto de universidade no âmbito da cadeira “Projeto Final- Plano de Negócios”, onde o objetivo era simular a criação de uma empresa de raíz para fomentar o nosso espírito empreendedor". "Estas acusações são GRAVES, mas acima de tudo são facilmente desmascaradas", continua Hugo Montenegro, que admite que "não gosto de comentar este tipo de coisas porque dispenso o mediatismo e porque sempre me quis resguardar deste mundo". Em critica à iniciativa de Pedro Frazão, o jovem escreve que "esta impunidade tem de acabar. A forma como tentam manipular a opinião pública é inaceitável". E acrescenta: "Como diria o deputado Rui Cristina: “Ad hominem”, quando não se tem argumentos ataca-se o homem…", referindo-se a um deputado do Chega.