"Quem desenvolveu anticorpos é porque teve contacto com a doença e entra para o conjunto dos imunizados", afirmou Graça Freitas, durante a conferência de imprensa diária no Ministério da Saúde, no âmbito da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) respondia a uma questão sobre o número real de população infetada pelo novo coronavírus.

Relativamente a casos que poderão não estar contabilizados, Graça Freitas justificou que existe sempre um atraso no número de infeções que estão notificadas.

"As pessoas adoecem num determinado dia, com sintomas ligeiros, e só entram no radar do sistema de saúde quando procuram apoio de profissionais de saúde, seja através da linha telefónica, seja presencial", explicou.

Outros países que enfrentaram pandemias mais cedo fizeram estimativas de quantas pessoas nunca entraram no radar do sistema de saúde porque não estavam sintomáticas, referiu.