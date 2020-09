“Um cidadão da Somália foi ‘testado como positivo'”, disse à France-Presse uma fonte do ministério grego das Migrações.

O doente tinha estado em Atenas e regressou recentemente à ilha de Lesbos, de acordo com a mesma fonte.

Em julho, um refugiado, originário do Iémen de 35 anos, foi detetado como contaminado com covid-19 no campo da ilha de Chios.

A Grécia anunciou hoje o prolongamento – até ao dia 15 de setembro – do período de confinamento imposto aos refugiados que se encontram nos campos.