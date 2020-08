Portugal regista hoje mais 106 novos casos de infeção por Covid-19 em relação a domingo e nenhuma morte, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Covid-19 em Portugal Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS e o Governo criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença. https://www.dgs.pt/em-destaque.aspx

https://covid19.min-saude.pt O Governo também lançou um site que funciona como um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pela pandemia. https://covid19estamoson.gov.pt Poderá ainda acompanhar a cobertura da covid-19 no Especial Coronavírus do SAPO24.

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 51.569 casos de infeção confirmados e 1.738 mortes.

O número de pessoas internadas é de 390 nas últimas 24 horas (mais 12 do que no domingo) enquanto nos cuidados intensivos estão agora 42 pessoas (mais uma).

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 26.389 casos, mais 66 do que no domingo, e cerca de 62,2% dos casos a nível nacional.

O número de doentes dados como recuperados da Covid-19 aumentou nas últimas 24 horas para 37.111, mais 127 do que ontem.