Por parte de “todos os cidadãos”, segundo a Autoridade de Saúde Regional, “importa manter as medidas que promovem a contenção da doença, a nível individual e coletivo”.

Filomena Araújo apelou também à “participação ativa de todos para que sigam as recomendações que forem sendo difundidas, de acordo com a evolução da situação” relativa à pandemia de Covid-19, frisando que “o Alentejo e todos os que residem e trabalham” na região “saberão estar unidos na luta contra este desafio global enorme”.

No comunicado, a responsável pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Alentejo lembra as recomendações para a população sobre as medidas de prevenção: o distanciamento social (evitar contacto próximo com outras pessoas), a adoção de medidas de higiene das mãos, de limpeza de objetos e superfícies e de etiqueta respiratória (não espirrar, tossir ou falar em direção a outros ou para as mãos), e o recurso preferencial ao contacto com a linha SNS24 -808242424

O Alentejo registou os primeiros dois casos de Covid-19, segundo o boletim hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que indica que mais de 85% dos doentes estão a recuperar em casa.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira. No entanto, este número baseia-se na confirmação de três casos positivos nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS, baixando assim para 641.

Há 4.074 casos em que o teste deu negativo e 351 casos a aguardar resultado laboratorial.

O boletim da DGS indica ainda que desde o dia 1 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.