Segundo dados da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe) e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, um preso e um funcionário prisional são as duas vítimas mortais registadas.

Entre os casos confirmados de covid-19, 590 dizem respeito a reclusos e 211 a agentes policiais.

“Em relação aos polícias penais, até à tarde de quinta-feira, 92 agentes estão com teste positivo para o coronavírus e 119 encontram-se recuperados. Parte dos que testaram positivo ainda aguardam a contraprova, ou seja, os números podem sofrer alterações nos próximos levantamentos”, informou o Sesipe em comunicado.

De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional do Brasil, o Distrito Federal é a unidade federativa que mais testes faz em prisões (cerca de quatro mil testes), sendo responsável por cerca de 80% de todos os exames realizados no sistema prisional do país.