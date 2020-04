Duas semanas antes deste congresso, nos dias 15 e 16 de maio, deveriam realizar-se as eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS e dos delegados socialistas ao congresso, que assim também ficam sem efeito.

Numa carta dirigida aos militantes socialistas, à qual a agência Lusa teve acesso, Carlos César refere que o XXIII Congresso Nacional do PS deveria realizar-se no final de maio, em Portimão.

"Como todos compreenderão, a situação de emergência e de saúde pública que estamos a passar não aconselha - aliás, impede, por força da execução, que seria necessária, de um conjunto de procedimentos preparatórios - manter a referida data. Assim, e com a concordância dos órgãos estatutariamente intervenientes no processo, dou sem efeito a data de 30 e 31 de maio para o XXIII Congresso do PS, sendo que, logo que as circunstâncias o permitam, será convocada uma reunião da Comissão Nacional para definição de novo calendário e data do congresso", escreve Carlos César.

Nesta missiva, o presidente do PS deixa ainda uma mensagem de "coragem na ultrapassagem deste momento difícil" que o país está a atravessar.

"Confiamos nos portugueses e no discernimento dos decisores. Vamos vencer. Em vésperas do 47º aniversário do nosso partido [dia 19 de abril], estamos, uma vez mais na primeira linha, empenhados na segurança e no futuro dos portugueses", acrescenta oi ex-líder parlamentar dos socialistas e ex-presidente do Governo Regional dos Açores.