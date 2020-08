Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, indicou que a conferência está agendada para o dia 31 de agosto, em Coimbra, no grande auditório do Convento São Francisco.

"O PS vai realizar uma conferência nacional que tem em vista prepararmos a resposta política às circunstâncias que o país está a viver", afirmou, explicando que o enfoque da iniciativa se prende com "vencer a pandemia, recuperar Portugal, construir o futuro", os "três desafios" para Portugal a curto, médio e longo prazo.

A conferência será aberta pelo secretário-geral do PS (e primeiro-ministro), António Costa, e a intervenção final caberá ao presidente do partido, Carlos César.

José Luís Carneiro indicou igualmente que está a ser ponderada a possibilidade da intervenção de António Costa ser transmitida 'online'.