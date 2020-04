Reunido por videoconferência, o executivo municipal aprovou hoje o primeiro conjunto de medidas, entre as quais se inclui a adoção de mecanismos de flexibilização para reavaliação do valor das rendas apoiadas, nomeadamente para situações de despedimento ou ‘lay-off', e a possibilidade de pagamento faseado das mesmas.

Em declarações à Lusa, o vereador do PSD, Álvaro Almeida, explicou que apesar de os sociais-democratas terem aprovado o conjunto de medidas propostas pela maioria, o partido considera que a Câmara do Porto "tem a obrigação e a capacidade para ir mais além e propor um conjunto de outras medidas".

"São menos do que deveriam e poderiam ser, (…) nomeadamente em duas áreas que me parece que ficam aquém: a primeira relacionada com as taxas e licenças cobradas a empresas que tiveram de encerrar, e que nos parece que não faz sentido, e uma outra relacionada com o consumo de água", disse, acrescentando ter apresentado uma declaração de voto.