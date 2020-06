No Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), estão internados quatro utentes do lar, “um em cuidados intensivos e três em enfermaria, alguns com apoio de oxigénio”, e um profissional da mesma instituição de apoio à terceira idade.

Os outros 22 casos ativos são na comunidade, o que representa “uma evolução de três” pessoas em relação a terça-feira, explicou José Calixto, frisando, contudo, que estes novos infetados “já estavam em quarentena”.

“Os três novos casos já estavam confinados anteriormente, o que é um sinal de esperança na situação epidemiológica na comunidade, uma vez que estes números referem-se a mais de 700 testes” já realizados, argumentou.

Na Área Dedicada Covid-19 de Reguengos de Monsaraz, nos pavilhões multiusos do parque de feiras e exposições da cidade, “irão ser feitos hoje cerca de 400 a 450 testes”, realçou o autarca, para exemplificar a “situação muito complexa” com que as autoridades estão a lidar no concelho, mas que requer “tranquilidade”.

“Temos que manter a tranquilidade possível perante um cenário que, na comunidade, tem um sinal ainda não muito negativo, apesar destes 22 casos”, defendeu, referindo que cabe à Autoridade de Saúde decidir a adoção de “medidas mais drásticas”, como um cerco sanitário, que só se justificará “numa situação de descontrole na propagação” da doença na comunidade, o que “não existe neste momento”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.549 mortos associados à covid-19 em 40.415 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).