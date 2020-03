De acordo com os números disponibilizados hoje, o número de mortes chegou aos 104, um aumento de 33 face às 71 de terça-feira.

Os governos da Escócia e País de Gales anunciaram o encerramento das escolas no final da semana, mas o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, adiantou que uma decisão nacional “iminentemente”.

De acordo com os dados disponibilizados hoje, foram identificados 2.626 casos positivos com o coronavírus responsável pela pandemia Covid-19 entre 56.221 pessoas testadas, mais cerca de 700 do que no dia anterior.

No entanto, as autoridades britânicas admitem que este número esteja abaixo do valor real de pessoas infetadas, pois só são testadas aquelas que precisam de cuidados médicos, deixando de fora pessoas com sintomas que façam o isolamento em casa.