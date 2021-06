De acordo com as estatísticas oficiais, esta semana, entre segunda-feira e hoje, houve um aumento de 31,1% das infeções pelo novo coronavírus, para 65.558 casos confirmados, e uma subida de 12,5% das mortes por covid-19, para 72 óbitos, face à semana precedente.

Comparativamente ao balanço de sábado, há menos 1.037 infeções e menos oito mortes diárias.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido totaliza 4.630.040 infetados e 127.976 mortos.

Até sábado, 42.964.013 pessoas (81,6% da população adulta) estavam vacinadas com uma primeira dose e 31.340.507 (59,5% da população adulta) com a segunda dose (vacinação completa).

A variante Delta do vírus, pela primeira vez identificada na Índia e mais transmissível, domina no Reino Unido.

Itália contabiliza hoje mais 17 mortes e 881 infeções

Itália contabilizou hoje mais 17 mortes por covid-19 e 881 infeções com o novo coronavírus, revela o balanço diário da pandemia no país, divulgado pelo Ministério da Saúde.

Comparativamente ao balanço de sábado, há menos 11 mortes e menos 316 infeções diárias.

Desde o início da pandemia, a Itália, o primeiro país europeu a notificar casos de covid-19, totaliza 4.252.976 infetados, 127.270 mortos e 4.037.996 doentes recuperados.

De acordo com as estatísticas oficiais, já foram administradas no país 45.767.366 doses de vacinas, com 28,86% da população (15.655.715 pessoas) com mais de 12 anos a ter a vacinação completa.

Itália espera ter 80% da população vacinada (e assim alcançar a imunidade de grupo) em setembro.