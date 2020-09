A Comissão Restritiva de Proteção Civil inclui, além da câmara municipal, a Autoridade Local de Saúde, Guarda Nacional Republicana, Segurança Social e as quatro corporações de bombeiros do concelho, Santiago do Cacém, Santo André, Cercal do Alentejo e Alvalade do Sado.

Na sequência deste surto, o município anunciou no domingo que foi informada pelo diretor do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém que o ano letivo não se iniciaria hoje “por o delegado de saúde considerar não estarem reunidas as condições de segurança”.

“Visto o momento epidemiológico que estamos a viver na cidade de Santiago do Cacém, recomendamos que não seja iniciado o ano letivo 2020/21 para todos os níveis do agrupamento no dia 14, adiando-o para 17, caso se verifiquem condições para tal”, comunicou via ‘e-mail’ o delegado de saúde, Joaquín Toro, de acordo com o município.

Segundo a câmara, ficam também suspensas as atividades de animação e apoio à família.

Já no sábado, o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém tinha decidido cancelar o início do ano letivo para os alunos do 1.º ciclo que estava também prevista para hoje.

Este surto do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Santiago do Cacém está relacionado com um outro que teve origem em Sines, detetado em 27 de agosto, que motivou rastreios também nos concelhos vizinhos de Alcácer do Sal e Grândola.

Designado pelas autoridades locais como "surto 'Champions'", este teve origem num grupo de pessoas com "grau de proximidade elevado" que se juntaram em Sines para assistir pela televisão à final da Liga dos Campeões de futebol e "ficaram contagiadas", de acordo com a responsável da unidade local de saúde pública, Fernanda Santos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.871 mortos associados à covid-19 em 64.596 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.