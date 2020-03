Augusto Santos Silva participou esta tarde no debate no parlamento sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia e a participação de Portugal na Cooperação Estruturada Permanente.

Em resposta ao deputado do CDS-PP João Almeida, o ministro dos Negócios Estrangeiros quis sossegar o centrista lembrando que, na videoconferência que reuniu na terça-feira todos os membros do Conselho Europeu, a intervenção do primeiro-ministro, António Costa, foi justamente esta: “Nós não podemos voltar a ser - se me permite a expressão, apenas metafórica - esquizofrénicos”.

“Num momento, aprovar que precisamos de contrariar a recessão económica, e esse é o nosso objetivo essencial, e temos que pôr entre parenteses a disciplina orçamental, e, no momento seguinte, estar a castigar a nossa própria execução do nosso compromisso. E isso desta vez não sucederá”, assegurou.

Na terça-feira, em declarações aos jornalistas após a videochamada de quase três horas com todos os membros do Conselho Europeu para acompanhamento e articulação de respostas a nível europeu ao Covid-19, António Costa adiantou que expressou aos líderes europeus que a adoção de medidas para combate ao novo coronavírus deve ter a "garantia de que não há reversão de políticas".

"Essa foi aliás uma questão que eu expressamente coloquei, que não podia haver qualquer risco de se repetir o que aconteceu em 2009, [em] que houve a decisão de tomar medidas para aumentar o investimento público para fazer face ao risco de recessão e, dois anos depois, houve uma revisão de políticas", afirmou então o chefe do executivo.