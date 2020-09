“Numa primeira fase, queremos vacinar primeiro todos os brasileiros e, numa segunda fase, outros países”, disse João Doria, em conferência de imprensa.

“Quanto mais rápido formos, melhor e, assim, seremos capazes de administrá-la aos nossos irmãos na América do Sul”, acrescentou o governador do estado que é foco da pandemia da covid-19 no Brasil.

A Coronavac, um imunizante fruto da cooperação do laboratório privado chinês Sinovac e do Instituto Brasileiro Butantan, com sede em São Paulo, já tem 46 milhões de doses asseguradas até dezembro, assim como mais outras 16 milhões para o primeiro trimestre de 2021, que poderão ser administradas assim que a vacina receba a aprovação final dos organismos reguladores de saúde do Brasil.