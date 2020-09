Numa intervenção com o tema “Um regresso seguro à escola”, Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) sublinhou que independentemente de virem a existir “ondas”, não basta prestar atenção apenas aos casos positivos, mas também aos casos assintomáticos.

Henrique Barros disse ainda que apesar da abertura das escolas, é espectável que “o índice Rt (índice de transmissibilidade) não aumente mais” do que os valores que regista atualmente.

“É possível pensar que seremos capazes de controlar a situação”, disse Henrique Barros, considerando também importante a reabertura das escolas, nomeadamente, para que informações do ponto vista da saúde, cuidados de higiene e de segurança sejam transmitidos às crianças e jovens.

Carla Nunes da Escola Nacional de Saúde Pública, que na sessão apresentou dados do período de reabertura das escolas em 18 de maio e em setembro em outros países europeus, afirmou que a “heterogeneidade de planos de segurança e de higiene é muito grande”, considerando que as escolas são “apenas um dos setores que está abrir” e que proporciona “alterações de comportamentos” em vários grupos, não só nas crianças e nos mais jovens.

Durante a sua apresentação, a especialista, que recorreu a dados de outros países europeus, afirmou que o aumento de casos verificados, por exemplo nos países nórdicos, “não pode ser atribuído apenas à reabertura das escolas”, mas ao relaxamento das medidas de higiene e segurança neste período de verão.

A especialista defendeu por isso a necessidade de envolvimento dos alunos, professores, pais, escolas e autoridades de saúde para este próximo ano letivo, considerando que este envolvimento tem também de ser “adaptado localmente”.

O encontro junta o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, líderes partidários, patronais e sindicais.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.843 pessoas das 60.507 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.