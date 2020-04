No lar gerido pelo Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo, continuam internados mais 33 utentes infetados.

Em declarações à Lusa Paulo Edgar, coordenador do Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo, disse que, nesta altura, estão a procurar reforçar os meios humanos com mais enfermeiros.

A própria autarquia fez um apelo urgente no seu ‘site’ para recrutar para trabalho temporário profissionais de enfermagem com disponibilidade imediata que possam exercer funções no lar.

A primeira vítima mortal do lar de São José foi uma mulher de 85 anos que morreu no dia 31 de março, depois de ter sido transportada para o Hospital de Aveiro onde lhe foi diagnosticada a covid-19.

Nesse mesmo dia e no dia seguinte, foram transportados para o Hospital de Aveiro mais dois utentes que foram diagnosticados com covid-19, um dos quais também acabou por morrer no domingo.