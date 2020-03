Em declarações à agência Lusa, o presidente do sindicato disse que “há patrões que estão a obrigar os seus trabalhadores a deslocarem-se e a trabalhar em condições que desrespeitam as medidas tomadas a nível governamental” para tentar travar a pandemia, nomeadamente no que se refere à lotação das carrinhas que transportam os funcionários para as obras e à distância entre trabalhadores durante a laboração.

“Há trabalhadores que já foram ameaçados de despedimento se não trabalharem perante as orientações desses patrões”, garante Albano Ribeiro.

Segundo este responsável, os incumprimentos acontecem quer em obras privadas, quer em obras públicas, sendo “um dos casos mais graves” a obra da barragem do Alto Tâmega, da espanhola Iberdrola, “dado o grande contacto entre trabalhadores portugueses e espanhóis”.