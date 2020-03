Na carta, enviada à agência Lusa, o SIM diz saber que “existe grande carência de material de proteção” para os profissionais de saúde e que as máscaras com viseira e luvas que há no hospital "são desadequadas” e que "não há praticamente soluções antisséticas de base alcoólica (SABA), nomeadamente junto do registo biométrico”.

“Sendo um local de risco acrescido e com o disparar de casos positivos e suspeitos de médicos e enfermeiros, urge conter a propagação munindo os profissionais de saúde dos equipamentos de proteção individual (EPI) adequados”, sublinha o médico.

O plano de contingência da pandemia por covid-19 refere que está reservada uma enfermaria do hospital prisão para os reclusos que possam ser infetados pelo novo coronavírus.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) já foram distribuídos “por todos os serviços clínicos dos Estabelecimentos Prisionais “Kit” de Equipamentos de Proteção Individual” e na segunda-feira ficou concluído “o este processo de recolha das máscaras existentes no sistema prisional e a sua redistribuição pelas unidades orgânicas”.

Segundo o sindicato, no hospital prisional de Caxias “continua-se a dizer não ser necessário andar de máscara, exceto no contacto direto com os doentes”, mesmo depois dos “conselhos internacionais, de demais colegas, e da possibilidade de transmissão por casos assintomáticos”.