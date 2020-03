O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (83), seguida da região Centro, com 4o óbitos, e da região de Lisboa e Vale do Tejo, que hoje regista 35 mortos. O Algarve mantém o registo de dois óbitos.

Das 160 mortes registadas, 97 tinham mais de 80 anos, 38 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 17 entre os 60 e os 69 anos e 6 entre os 50 e os 59 anos.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 4452, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1799 casos, da região Centro (911), do Algarve (137) e do Alentejo, que hoje apresenta 50 casos.

Há ainda 48 pessoas infetadas com Covid-19 nos Açores, 46 na Madeira.

Os dados da DGS, que se referem a 78% dos casos confirmados, precisam que Lisboa é a cidade que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus SARSCov2 (505), seguida do Porto (462), Vila Nova de Gaia (338), Gondomar (298), Maia (298), Matosinhos (273), Braga (220), Valongo (210), Sintra (167) e Ovar (159).

Seguem-se Coimbra (157), Santa Maria da Feira (148), Cascais (133), Vila Real (121), Vila Nova de Famalicão (93), Loures (84), Guimarães (81), Seixal e Almada (71, cada um) e Aveiro e Oeiras (cada um com 70) como os municípios mais afetados pela pandemia.

Portugal, onde o primeiro caso foi confirmado a 2 de março e que está em estado de emergência até quinta-feira, entrou já na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já infetou mais de 787 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 37 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 166 mil são considerados curados.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral de Saúde.