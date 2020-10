O homem, infetado com o novo coronavírus SARS-CoV-2 e utente do Centro de Dia de São Romão, uma das unidades da Misericórdia de Vila Viçosa, morreu hoje no Hospital de Santa Luzia, em Elvas (Portalegre), disse à agência Lusa fonte daquela Santa Casa.

Com esta morte, subiu para três o número de vítimas mortais deste surto de covid-19, todas utentes desta Misericórdia alentejana e que tiveram resultados positivos nos testes ao vírus que provoca a doença.

Na sexta-feira, já tinha morrido uma utente, uma idosa de 86 anos, que estava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), e, este domingo, morreu um homem com 91 anos, que se encontrava no lar em Vila Viçosa.

O total de infetados relacionados com este surto já ronda as 100 pessoas, incluindo 45 utentes e 10 funcionários de valências da Santa Casa da Misericórdia, sendo os restantes habitantes da comunidade, de acordo com dados disponibilizados à Lusa pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

Na página da Câmara de Vila Viçosa na rede social Facebook, um quadro com os números da evolução epidemiológica, publicado no domingo à noite, indica a existência de 97 casos ativos de covid-19 no concelho, sem especificar quais estão diretamente relacionados com este surto.

Por determinação da autoridade de saúde, os 38 idosos do lar da Misericórdia que tiveram resultados negativos nos testes ao SARS-CoV-2 foram transferidos, no domingo, para a Zona de Concentração e Apoio à População de Reguengos de Monsaraz.

O objetivo desta transferência foi separar os utentes não infetados dos que já estão infetados, explicou o autarca de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, numa publicação na sua página no Facebook.

“Esses 38 que não estão infetados já foram transferidos para Reguengos de Monsaraz”, confirmou hoje de manhã à Lusa fonte da Santa Casa, indicando que permanecem no lar os 18 utentes que estão infetados - os outros utentes da Misericórdia com covid-19 dizem respeito a outras unidades da instituição.

Segundo o mesmo responsável, estes idosos do lar com resultado positivo para o novo coronavírus “vão ser transferidos para o hospital de campanha instalado no antigo centro de saúde” da vila, numa operação que está prevista poder vir a ter lugar na terça-feira.

Ligados ao surto em valências da Misericórdia de Vila Viçosa, no sábado, estavam internados no HESE, todos em enfermaria ‘covid', dois homens e duas mulheres, disse à Lusa fonte da unidade hospitalar.

Todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento escolar de Vila Viçosa estão encerrados desde sexta-feira, provisoriamente, o mesmo acontecendo com as escolas do município vizinho de Borba, por decisão da Autoridade de Saúde Pública, devido ao aumento de casos de covid-19 nos dois concelhos.