Numa informação divulgada na página da internet, a empresa apela a quem continua a viajar nos seus autocarros que “carregue a assinatura mensal para o mês de abril”, ajudando “a manter o serviço da STCP e a corresponder ao trabalho de quem, todos os dias, o põe a funcionar”.

“Sabemos que podemos contar com a sua responsabilidade, com a sua atitude cívica e com o seu apoio. Temos que manter as distâncias, mas estamos juntos na mobilidade diária de todos os que precisam de continuar a deslocar-se. Carregue a sua assinatura mensal Andante na rede multibanco, numa Payshop ou na Loja Andante de Campanhã”, acrescenta a STCP.

A empresa acrescenta que, “até nova informação, os validadores nos autocarros da STCP vão continuar desligados” pois “a prioridade é o combate à pandemia da covid-19” e a suspensão das validações pretende “contribuir para a saúde e segurança de clientes e colaboradores”.

“A validação dos títulos de assinatura mensal continua a não ser possível nem obrigatória. No entanto, continuamos a circular por si, todos os dias, 24 horas por dia”, destaca.

A empresa lembra que serve seis concelhos, com 73 linhas e que tem “mais de mil pessoas na linha da frente, a conduzir os autocarros, na manutenção, desinfeção e coordenação da circulação de mais de 300 autocarros”.