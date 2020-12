"Temos um cluster num lar com mais de 20 pessoas infetadas", disse Nuno Rodrigues.

No boletim epidemiológico municipal, datado de domingo, este município do distrito de Lisboa reportava a existência de 24 casos no Lar Vida Maior, dos quais 16 são utentes e seis são funcionários.

O delegado de saúde adiantou que existe "transmissão em tudo o que são contextos", estando Torres Vedras. no distrito de Lisboa, entre os "concelhos de risco muito elevado".

Desde o início da pandemia, Torres Vedras contabiliza 1662 casos confirmados, dos quais 296 estão ativos, 1342 recuperaram e 24 morreram.

