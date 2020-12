“Os alunos pertencem ao primeiro ciclo da escola de Santo Aleixo [freguesia rural] e dos testes efetuados estão infetadas oito crianças e uma funcionária. A escola está encerrada”, disse.

O autarca, que indicou que foram também testadas as crianças que frequentam o jardim de infância daquela freguesia, acrescentou que o estabelecimento escolar é frequentado por “18” alunos do primeiro ciclo e “oito” do jardim de infância.

O presidente da Câmara de Monforte revelou ainda que está também infetada uma funcionária do lar de idosos de Santo Aleixo.

“Já tomámos medidas de saúde pública, já ficaram em confinamento, e depois despoletaram os testes aos contactos diretos. As pessoas que tinham ligações às crianças e que trabalhavam em lares já não foram trabalhar, apesar de termos testado todas as outras funcionárias do lar e deram negativo”, explicou.

Além desta situação, o autarca revelou que na freguesia rural de Assumar estão “15 pessoas infetadas, todas da mesma família”.

“Ao todo temos 29 casos ativos”, acrescentou.

No relatório publicado diariamente pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) na sua página na Internet é indicado que o concelho de Monforte tem 10 casos ativos, uma vez que apenas são contabilizados os casos apurados nas últimas 24 horas e por parte de laboratórios públicos.

“Eu tenho 29 casos ativos no concelho porque há testes de laboratórios privados e porque há um ligeiro atraso na introdução de dados no sistema [ULSNA]”, reconheceu o autarca.

De acordo com o relatório publicado hoje pela ULSNA, o distrito de Portalegre conta com um total de 31 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 609 casos ativos, 908 casos recuperados e 41 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 228 casos. Seguem-se Gavião, com 56 casos ativos, Marvão (51), Crato (49), Castelo de Vide (47), Nisa (44), Alter do Chão (36), Elvas (34), Campo Maior (16), Ponte de Sor (15) e Monforte, com 10.

O concelho de Avis apresenta nove casos ativos, Arronches oito, Fronteira cinco e o concelho de Sousel não apresenta hoje qualquer caso ativo.

A ULSNA indica que foram feitos até hoje 32.346 testes de diagnóstico no distrito.