Residente na cidade raiana de Elvas, Manuel Carpinteiro desloca-se habitualmente a Badajoz, a cerca de 14 quilómetros, para abastecer a sua viatura e, num dos postos de combustível da cidade espanhola, disse à agência Lusa que o Covid-19 “não o preocupa”, uma vez que tem de “morrer um dia”.

David Manteigas, camionista que com frequência efetua serviços em Espanha, confessou à Lusa, também do outro lado da fronteira, que tem um pouco de “medo” da propagação do surto, mas “normalmente” limita-se a executar o seu serviço naquele país, esforçando-se para ter o menor contacto possível com outras pessoas.

Elvas, no distrito de Portalegre, recebe também diariamente centenas de espanhóis que procuram, principalmente, os restaurantes da cidade, sendo a marisqueira “El Cristo” um dos locais mais frequentados.

“Está igual [número de clientes], não vejo que haja diferença. Do meu ponto de vista não se passa nada, as pessoas estão a fazer um alarido. Os nossos clientes continuam a vir à mesma”, disse à Lusa Rui Sequeira, um dos responsáveis pela marisqueira.